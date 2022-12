Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Um Schäferstündchen betrogen

Neuwied (ots)

Neuwied - Der 31 jährige Geschädigte informiert telefonisch die Polizei Neuwied, dass er von einer namentlich nicht bekannten Frau in seinem Zimmer bestohlen wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Geschädigte im Internet Liebesdienste bestellt hatte. Die Beschuldigte erschien an der Wohnanschrift des Geschädigten, ließ sich vorab die nicht erbrachte Leistung bezahlen und verließ dann unter dem Vorwand, den Taxifahrer auf der Straße noch bezahlen zu müssen, die Wohnung. Der Geschädigte begleitete sie. Als sie dann in ein Fahrzeug einsteigen wollte, hielt der Geschädigte die Beschuldigte fest. Diese biss ihm dann in die Hand, worauf er losließ. Dies nutzte die Beschuldigte um den Tatort zu verlassen.

