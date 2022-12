Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch und Einbruchversuch - Polizei bittet um Hinweise!

Im Stadtgebiet von Lörrach kam es von Freitag auf Samstag, 16./17.12.2022, zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch. Am Freitag zwischen 09:00 Uhr und 21:00 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienwohnhaus in der Zeppelinstraße ein. Das Innere wurde durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurde versucht, gewaltsam in ein nicht bewohntes Haus im Buckweg zu gelangen. Ein Gitter und ein dahinter gelegenes Fenster wurden angegangen, das Fenster hielt aber den Einbruchsversuchen stand. Der dabei entstandene Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) oder auch per Email unter loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de erreichbar.

