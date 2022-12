Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Herten: Pkws, Verkehrszeichen und weitere Dinge mit blauer Farbe besprüht - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Drei Pkws wurden in der Nacht auf Samstag, 17.12.2022, von Unbekannten mit blauer Farbe besprüht. Diese waren in der Steinenstraße geparkt. Weiter waren auch ein Verkehrszeichen, ein Stromkasten sowie eine Wand der Scheffelschule, die Bushaltestelle in der Bahnhofstraße und ein Mülleimer von der Farbschmiererei betroffen. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in den Bereichen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell