Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Unter Alkohol in Schlangenlinien gefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In Schlangenlinien soll am Sonntag, 18.12.2022, gegen 19.00 Uhr, ein 51 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf der Hauptstraße und der Baummattstraße unterwegs gewesen sein. Bei einer Kontrolle durch die Polizei zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von knapp einem Promille an. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, denen am Sonntag ein in Schlangenlinien fahrender Pkw aufgefallen war. Diese werden gebeten, sich mit dem Revier in Verbindung zu setzen.

