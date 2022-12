Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Postfahrzeug beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte am Donnerstag, 15.12.2022, gegen 14.30 Uhr, mit einem Postfahrzeug, welches in der Hans-Vetter-Straße, entgegen der Fahrtrichtung abgestellt war. Durch die Kollision wurde der Außenspiegel der Beifahrerseite abgerissen. Der oder die Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 250 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

