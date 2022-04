POL-BI: Betrüger ergaunern Geld über Handy-Kurznachricht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Senne - Unbekannte entwendeten zwischen Freitagabend und Samstagmorgen, 02.04.2022, einen Mercedes Sprinter, der am Färberweg geparkt worden war. Der Fahrer des weißen Sprinters hatte den Wagen am Freitag gegen 18:00 Uhr in der Nähe der Kreuzung Färberweg / Am Flugplatz abgestellt. Als der Fahrer am Samstag, 08:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden. ...

