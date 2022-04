POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 13. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Gellershagen - Ein unbekannter Täter hat sich am Samstag, 02.04.2022, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft. Der Einbrecher entkam mit seiner Beute vom Tatort in der Koblenzer Straße, Höhe Lange Wiese. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter kletterte auf den Balkon einer Wohnung und brach von dort in die Räumlichkeiten ein. Er durchsuchte die Wohnung nach Diebesgut und verließ den Tatort samt Beute über ...

