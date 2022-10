Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgänger wird von PKW erfasst und schwer verletzt

Schwetzingen (ots)

Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Autofahrer die Grenzhöfer Straße und bog anschließend in die Karlstraße ein. Hierbei übersah er einen 87-jährigen Fußgänger. Dieser erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in eine umliegende Klinik verbracht. Die Höhe des entstandenen Sachschaden ist derzeit noch unbekannt.

