POL-FR: Rheinfelden: Mit über ein Promille Unfall verursacht

Mit seinem Opel befuhr am Sonntag, 18.12.2022, kurz vor 03.00 Uhr morgens, ein 32 Jahre alter Mann die K 6333 von Rheinfelden kommend in Fahrtrichtung Minseln. In einer Rechtskurve verlor er die Gewalt über sein Fahrzeug und fuhr gegen zwei Verkehrszeichen, welche beschädigt wurden. Der 32-jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Verkehrsschildern beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst.

