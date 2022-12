Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: Mehrere Busse mit Graffiti besprüht - Polizei bittet um Hinweise!

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 15./16.12.2022, wurden zwei Busse eines Busunternehmens in der Großmattstraße mit Graffiti besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07621/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Großmattstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

