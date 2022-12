Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 17.12.2022, gegen 09:10 Uhr, ist eine Fahrradfahrerin in Lörrach bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt worden. Die 19-jährige Radlerin hatte in der Konrad-Adenauer-Straße die Vorfahrt eines von rechts einfahrenden 35 Jahre alten Autofahrers nicht beachtet. Die Fahrzeuge touchierten sich, in der Folge stürzte die Fahrradfahrerin auf die Straße. Die leicht verletzte Frau wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.

