Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.03.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person verursachte am Mittwoch einen Verkehrsunfall in Tauberbischofsheim und fuhr anschließend weiter. Zwischen 7 Uhr und 13.45 Uhr stand der Audi A3 in den gekennzeichneten Parkflächen der Rammingerstraße in unmittelbarer Nähe zur Kreuzung mit der Speerstraße und dem Fichtenweg. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Vorkommnissen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Wertheim-Wartberg: Wohnhausbrand

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Wohnhausbrand in Wertheim-Wartberg aus. Gegen 23.20 Uhr meldete eine Frau das Feuer in dem Haus im Halbrunnenweg. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte diese die Flammen im Bereich des Wintergartens zeitnah löschen und ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf circa 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen des Polizeireviers Wertheim.

