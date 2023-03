Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Ein E-Scooter-Fahrer flüchtete am Dienstagmorgen nachdem er in Heilbronn einen Unfall verursachte. Der Mann fuhr gegen 7.30 Uhr ungebremst über einen abgesenkten Bordstein in einer Kurve auf die Viehweide in Fahrtrichtung Brackenheimer Straße ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste ein 19-Jähriger mit seinem Fiat ausweichen und geriet mit seinem PKW in den Gegenverkehr. Hier stieß der Fiat mit dem entgegenkommenden Peugeot eines 59-Jährigen zusammen. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen in Heilbronn. Ein 26-Jähriger fuhr gegen 6.15 Uhr mit seinem VW aus einem Grundstück auf die Frankenbacher Straße. Hierbei übersah er vermutlich einen 25-jährigen Fahrradfahrer, der in Fahrtrichtung Frankenbach unterwegs war und stieß mit diesem zusammen. In der Folge stürzte der Zweiradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Diese mussten im Anschluss im Krankenhaus behandelt werde.

Bad Rappenau: BMW beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Wochenende in Bad Rappenau. Eine 38-Jährige hatte ihren BMW am Freitagmittag gegen 16 Uhr in der Schillerstraße abgestellt. Als sie montags gegen 16 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Dienstagmittag ein Fahrradfahrer in Heilbronn zu. Der 49-Jährige hatte zuvor mit seinem Mountainbike den Gehweg der Wollhausstraße befahren und vermutlich übersehen, dass eine 50-Jährige mit ihrem Mercedes in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Durch den Aufprall stürzte der Mann von seinem Fahrrad und verletzte sich schwer. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am Dienstagmorgen mit ihrem Fahrzeug in Heilbronn einen VW beschädigte und im Anschluss flüchtete. Der 35-jährige Besitzer des VWs hatte diesen gegen 7.45 Uhr in der Siebennussbaumstraße abgestellt. Als er gegen 11.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro fest. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden. Lauffen am Neckar: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Nachdem eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstag in Lauffen einen PKW beschädigte und flüchtete, sucht die Polizei Zeugen. Die 58-jährige Besitzerin eines VW Polo hatte diesen gegen 11.15 Uhr in der Nordheimer Straße auf dem Parkplatz P6 abgestellt. Als die Frau gegen 13.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro fest. Vermutlich war die unbekannte Person zuvor mit ihrem Fahrzeug beim Einparken am VW der 58-Jährigen hängengeblieben. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Brackenheim-Hausen: Stromkabel von Baustelle gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag Stromkabel im Wert von circa 2.000 Euro von einer Baustelle in der Raiffeisenstraße in Brackenheim-Hausen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Brackenheim, Telefon 07135 6095, zu melden.

Nordheim: Unbekannte Person beschädigt Fahrzeug - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der Nacht von Montag auf Dienstag in Nordheim. Ein 44-Jähriger hatte seinen Mercedes am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, in der Schwaigerner Straße am Fahrbahnrand abgestellt. Als er am nächsten Morgen, gegen 8.45 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Vermutlich hatte ein unbekannter Fahrzeug-Lenker mit seinem Gefährt beim Vorbeifahren den Mercedes gestreift und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Heilbronn: Frau belästigt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine Frau am Sonntag, den 12. März, in Heilbronn belästigt wurde. Die 25-Jährige war gegen 6.30 Uhr zu Fuß unterwegs und lief an der Johann-Jakob-Schule vorbei, über die Nordbergstraße in Richtung Allee, als sie einen Unbekannten hinter sich bemerkte. Dieser soll die Frau dann zunächst mehrfach beleidigt haben. Diese Handlungen wurden durch Passanten unterbunden. Trotzdem lief der Täter der 25-Jährigen weiter hinterher, weshalb diese versuchte zu flüchten. Der Unbekannte schaffte es allerdings sie einzuholen, packte sie an der Jacke und schlug ihr in die Rippen. Außerdem soll der Mann ihre Brust angefasst haben. Nachdem weitere Passanten hinzukamen, flüchtete der Täter. Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens. Insbesondere ein Ehepaar, welches seinen schwarzen Audi kurz anhielt und eine ältere Dame, die am Ort des Geschehens wohnhaft sein soll und Kontakt mit der 25-Jährigen hatte. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Neckarsulm: Zeugen nach Diebstahl aus Baumarkt gesucht

Zwei bisher Unbekannte entwendeten am Dienstagnachmittag mehrere Sandsäcke aus einem Baumarkt in Neckarsulm. Die beiden Männer betraten gegen 14.30 Uhr das Geschäft in der Robert-Bosch-Straße, um einen Sack Kinderspielsand zu bezahlen. Da durch Angestellte zuvor beobachtet werden konnte, dass die Unbekannten bereits eine unbekannte Menge Sandsäcke aus dem Außenlager auf einen weißen Ford Transit mit irischem Kennzeichen verladen hatten, wurden sie auf diesen Umstand angesprochen. Daraufhin ergriffen beide die Flucht. Einer der Männer rannte in den Verkaufsraum. Der Andere begab sich nach draußen und stieg in das Fahrzeug. Hierbei wurde er von einem Mitarbeiter verfolgt, der auch versuchte den Täter am Wegfahren zu hindern. Als der Unbekannte den Ford in Bewegung setzte, stürzte der Zeuge und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Transits gab anschließend Gas, stoppt das Fahrzeug nochmals kurz, um seinen Komplizen aufzunehmen und flüchtete anschließend auf der Heilbronner Straße in Richtung der Autobahnauffahrt Neckarsulm. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

