Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochabend auf der Willy-Brandt-Allee in Karlsruhe wurde ein 21-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Karlsruhe fuhr der 21-Jährige gegen 21.30 Uhr auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Neureut. Als er die Fahrbahn auf Höhe der Knielinger Allee überqueren wollte, übersah er wohl das Auto eines 61-Jährigen, der in gleicher Richtung unterwegs war. Bei der Kollision erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell