POL-KA: (KA) Philippsburg - Einbruch in Corona-Teststation

Karlsruhe (ots) - Zwei Kellereinbrüche im Karlsruher Stadtgebiet wurden in den vergangenen Tagen bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Diebe hatten es dabei auf Fahrräder und Elektrowerkzeug abgesehen. Im ersten Fall brachen die unbekannten Täter zwischen Sonntag und Dienstag in mehrere Kellerabteile eines Mehrparteienhauses in der Donaustraße ein und stahlen ...

mehr