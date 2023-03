Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Kupferzell: Geschlechtsteil entblößt - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach exhibitionistischen Handlungen durch einen Unbekannten am Montagmorgen in Kupferzell Zeugen. Eine 10-Jährige befand sich gegen 7.30 Uhr mit ihrem Tretroller auf dem Weg zur Schule. Hierbei sah sie einen Mann, der aus einem Parkplatz im Bereich der Kirche kam und in Richtung Schulstraße lief. Als dieser einige Meter von ihr entfernt war, soll er seinen Penis entblößt und daran manipuliert haben. Daraufhin fuhr die 10-Jährige in Richtung der Schule davon. Der Täter sei ihr in normalem Tempo bis in die Gartenstraße gefolgt. Anschließend habe sie ihn aus den Augen verloren. Der Mann wird als 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß beschreiben. Er hatte dunkelbraune, circa zehn Zentimeter lange Haare und trug einen braunen Kinnbart. Der Unbekannte hat helle Haut und war mit einer blauen Jeans sowie einer leichten grauen Stoffjacke bekleidet, die an den Ärmel im Bereich der Handgelenke schwarze Verzierungen aufwies. Die Kriminalpolizei Künzelsau ermittelt aktuell und sucht Zeugen des Vorfalls. Nach Angaben der 10-Jährigen sollen drei Mädchen in kurzer Entfernung zu ihr in Richtung Schule gelaufen sein und könnten die Tat beobachtet haben. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Ingelfingen: Unfallflucht neben Apotheke

Rund 800 Euro Sachschaden hinterließt ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagvormittag bei einem Unfall in Ingelfingen und flüchtete. Der Fahrer einer Mercedes A-Klasse parkte diesen gegen 10 Uhr in der Mühlstraße auf dem öffentlichen Parkplatz neben der Apotheke. Als er gegen 11 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, entdeckte er den Schaden, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Autos entstand. Am Unfallort lag auch eine Chromblende vom Verursacherfahrzeug, dessen Fahrer die Unfallstelle mit dem Fahrzeug bereits verlassen hatte. Daher sucht das Polizeirevier Künzelsau Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht oder dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Beim Ausparken gestreift - Zeugen gesucht

Auf den Parkplätzen am Öhringen Hauptbahnhof ereignete sich am Montagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht. Die Besitzerin eines VW Tiguan parkte ihr Fahrzeug um 16.20 Uhr für etwa fünf Minuten in der Ebertstraße. Als sie zurückkam, teilte ihr ein Zeuge mit, dass eine unbekannte Person beim Ausparken ihren VW beschädigte und anschließend flüchtete. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Weitere Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Künzelsau: Alfa Romeo am Fitness-Studio beschädigt

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem ein vermutlich rotes Fahrzeug nach einem Unfall in Künzelsau flüchtete. Der Besitzer eines Alfa Romeos stellte diesen am Montag gegen 18 Uhr in der Straße "Am Wehr" gegenüber dem dortigen Fitness-Studio ab. Als er gegen 20 Uhr daran vorbeilief, fiel ihm kein Schaden auf. Am Dienstag meldete eine Zeugin gegen 8 Uhr, dass ihr an dem Fahrzeug ein Schaden aufgefallen sei. Ermittlungen ergaben, dass ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Schaden am Alfa Romeo in Höhe von rund 4.000 Euro hinterließ und dann flüchtete. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

