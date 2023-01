POL-EL: Bad Bentheim - 19-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Vrees (ots) - Samstagnacht zwischen 2 Uhr und 6.45 Uhr wurden bei zwei Anhängern und einem Fahrzeug in der Straße Lehmkuhlen die Radmuttern gelöst. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 in Verbindung zu setzten. Rückfragen bitte an: ...

