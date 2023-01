POL-EL: Vrees - Radmuttern gelöst - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Neuenhaus (ots) - In der Zeit zwischen dem 5. Januar, 12 Uhr, und dem 8. Januar, 12 Uhr, kam es in Neuenhaus zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten den Katalysator eines an der "Nordhorner Straße" abgestellten VW Lupo. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden. Rückfragen ...

