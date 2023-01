POL-EL: Lingen - Diebstähle aus PKW im Stadtgebiet

Meppen (ots) - Gestern zwischen 5.45 Uhr und 17.15 Uhr kam es in der Straße Esterfelder Stiege in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein blauer Opel Astra am rechten Außenspiegel beschädigt, welcher in einer Parkbucht gegenüber eines Lebensmittelmarktes parkte. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro ...

mehr