Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

Nordhorn (ots)

Wie wir bereits berichteten, kam es am 20. Dezember 2022 in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Kia die Bahnhofstraße aus Richtung Stadtmitte und beabsichtigte nach links auf den Frensdorfer Ring abzubiegen. Dabei übersah er einen 87-Jährigen, welcher die Straße mit Fußgängerampel in diesem Moment überquerte. Der 87-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Nach Mitteilung des Bonifatius Krankenhaus Lingen ist der bis dahin 88-Jährige bereits am 1. Januar verstorben.

