POL-MG: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Täter haben am Pfingstwochenende an der Korschenbroicher Straße in Lürrip einen dunkelroten Sattelauflieger mit Neusser Kennzeichen gestohlen - inklusive einem Metallcontainer mit 48 Paletten Milchpulver für Babys im Wert von mehreren Hunderttausend Euro. Die Tatzeit lag zwischen Sonntag, 5. Juni, um 15 Uhr und Dienstag, 7. Juni, ...

