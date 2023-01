Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230103-2: Nach Verkehrskontrolle - Polizei stellt Auto sicher und ordnet

Kerpen (ots)

Verdächtiger fuhr mit gestohlen Kennzeichen

In der Nacht zum Dienstag (3. Dezember) haben Polizisten in Kerpen die Autofahrt eines 33-Jährigen beendet. Mit gestohlenen Kennzeichen und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war der Verdächtige mit einem nicht versicherten Ford gefahren. Polizisten stellten das Fahrzeug samt Kennzeichen sicher und ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann an. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Gegen 1.15 Uhr fiel den Polizisten das verdächtige Fahrzeug auf der Bundesstraße (B) 264 auf. Die Überprüfung der angebrachten Kennzeichen ergab, dass diese für einen BMW ausgegeben worden waren. Da sich vor dem Streifenwagen der Polizisten jedoch ein Ford Escort befand kontrollierten sie unverzüglich das Fahrzeug und den Autofahrer. Auffälligkeiten im Verhalten des Mannes deuteten die Beamten als Folgen des Konsums von Rauschmitteln. Ein Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis für die Substanzen Amphetamin und Cannabis an. Da der Mann in der Vergangenheit bereits Fahrzeuge mit fremden Kennzeichen versehen hatte, stellten die Beamten das Fahrzeug sicher, bevor sie den 33-Jährigen zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus brachten. Der Mann muss sich jetzt unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. (hw)

