Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230102-4: Vermisster Senior verursacht Verkehrsunfall

Hürth (ots)

Auto kommt auf Treppe in Hürth zum Stillstand

In der Nacht zu Samstag (31. Dezember) ist ein 84-Jähriger mit seinem Auto mehrere Stufen einer Treppe in Hürth heruntergefahren. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der unverletzte aber desorientiert wirkende Mann, als vermisst gemeldet worden war. Spuren am Toyota des Seniors deuten auf mehrere Verkehrsunfälle hin. Polizisten stellten Fahrzeug und Führerschein des Mannes sicher, bevor sie ihn in die Obhut seiner Angehörigen übergaben.

Ein Zeuge habe gegen 0.30 Uhr beobachtet, wie der Senior mit seinem Toyota die Stufen einer Treppe am Zentralen Omnibusbahnhof in Hürth hinunterfuhr und verständigte umgehend die Polizei. Nach ersten Ermittlungen soll der Senior am Vormittag mit dem Auto an seinem Wohnort in Siegburg losgefahren sein. Als er nicht zurückkehrte erstatteten Angehörige eine Vermisstenanzeige. Der stark verwirrte Mann erinnerte sich nicht daran, wie er nach Hürth gekommen war. Beschädigungen am Fahrzeug lassen jedoch darauf schließen, dass es zu weiteren Verkehrsunfällen auf dem Weg gekommen sein könnte. Die Polizisten fertigten wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eine Anzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

