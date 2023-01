Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230102-1: Einbruch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Frechen (ots)

Tatbeute bislang unbekannt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei Unbekannten. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Sonntag (1. Januar) in ein Telekommunikationsgeschäft in Frechen eingebrochen zu sein. Was die Gesuchten erbeuteten, ist bislang noch nicht bekannt. Einer der Einbrecher soll blonde Haare haben. Nach Zeugenangaben trug er zur Tatzeit eine Kappe auf dem Kopf. Der zweite Täter sei zur Tatzeit mit einem Hemd bekleidet gewesen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen sollen zwei unbekannte Täter gegen 0.15 Uhr die Schaufensterscheibe des Ladens in der Hauptstraße mit einem Gullydeckel zerschmettert haben. Ein Zeuge (45) gab an, er habe zwei junge Männer im Inneren des Geschäfts gesehen. Laut Zeugenaussage soll einer der Gesuchten eine schwarze Kiste getragen haben, als sie aus dem Laden herauskamen. Mit bislang unbekanntem Diebesgut seien die Täter danach in Richtung der Kirche St. Audomar geflüchtet.

Hinzugerufene Polizisten fahndeten umgehend nach den Flüchtigen, sicherten die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell