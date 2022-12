Rees (ots) - In der Zeit von Dienstag (27. Dezember 2022) um 20:00 Uhr bis Mittwoch (28. Dezember 2022) um 10:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz am Westring / Vor dem Delltor in Rees einen grauen Ford Focus. An der hinteren Stoßstange konnte linksseitig eine starke Beschädigung festgestellt werden. Der Unfallverursacher hatte sich ...

mehr