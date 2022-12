Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Alleinunfall

23-jähriger Fahrer schwer verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Ein 23-jähriger Mann aus Emmerich am Rhein befuhr am Donnerstag (29. Dezember 2022) gegen 03:35 Uhr mit seinem Opel die Gocher Landstraße (Bundesstraße 9) in Bedburg-Hau. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort touchierte sein Wagen einen Baum, einen Zaun sowie den Mast eines Verkehrszeichens und prallte dann gegen einen zweiten Straßenbaum. Der 23-Jährige verletzte sich durch den Unfall schwer und wurde, nach notärztlicher Versorgung vor Ort, mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Opel musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn fast zwei Stunden gesperrt.

