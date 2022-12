Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfallflucht

Grauer Ford Focus beschädigt

Rees (ots)

In der Zeit von Dienstag (27. Dezember 2022) um 20:00 Uhr bis Mittwoch (28. Dezember 2022) um 10:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz am Westring / Vor dem Delltor in Rees einen grauen Ford Focus. An der hinteren Stoßstange konnte linksseitig eine starke Beschädigung festgestellt werden. Der Unfallverursacher hatte sich bereits entfernt. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher nimmt die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (ms)

