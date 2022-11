POL-PDLD: Sicherstellung eines Pedelec

Offenbach an der Queich (ots) - Zwischen dem 31.10.2022, 23:00 Uhr und dem 01.11.2022, 04:30 Uhr wurde in der Brüsseler Straße in Offenbach an der Queich ein ordnungsgemäß verschlossen abgestellter Roller entwendet. Der Geschädigte fand sein Gefährt schließlich ca. 500 Meter vom Wohnanwesen entfernt im Grünstreifen. An diesem waren die Frontverkleidung aufgebrochen, beide Spiegel demontiert und die ...

