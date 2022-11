Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter dem Einfluss von Alkohol einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend geflüchtet

Landau in der Pfalz (ots)

Durch eine Zeugin konnte am 01.11.2022, um 18:58 Uhr auf der L512 in Landau in der Pfalz beobachtet werden, wie ein PKW-Fahrer im Rahmen eines Wendemanövers gegen ein Verkehrsschild prallte, dieses beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Da durch die Zeugin das Kennzeichen des unfallflüchtigen Fahrzeugs abgelesen werden konnte, wurde die Halteranschrift angefahren. Vor Ort konnte der 45-jährige Fahrzeugführer angetroffen werden. Bei diesem konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde im Rahmen des Verfahrens sichergestellt.

