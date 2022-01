Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Unterköditz (ots)

Ein derzeit unbekannter Fahrzeug-Führer schnitt am 09.01.2022 (Sonntag) gegen 13:45 Uhr mit einem weißen Kombi die Kurve während der Fahrt auf der Bundesstraße 88, ca. 100 m nach dem Ortseingang Unterköditz. Als ihm ein PKW entgegen kam, lenkte er nach rechts, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die entgegenkommende Fahrerin, die ebenfalls auswich, streifte dabei die Schutzplanke. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Nach Angabe der Geschädigten war der Unfallverursacher ein Mann mit Halbglatze. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

