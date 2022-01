Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW landete auf dem Dach

Teichröda (ots)

Am Freitag gegen 5:00 Uhr befuhr ein Fahrzeug-Führer mit seinem Renault die Bundesstraße 85 aus Richtung Pflanzwirrbach kommend in Richtung Teichröda. Ca. 600 Meter vor dem Ortseingang Teichröda geriet der Fahrer in einer Linkskurve ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und landete auf dem Dach auf einem Feld. Der 30-Jährige konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen. Er erlitt leichte Verletzungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell