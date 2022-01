Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Werkzeug entwendet

Reichmannsdorf (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag entwendeten Unbekannte Werkzeug aus einem Transporter, der auf dem Firmengelände eines Dachdeckerbetriebes in der Goldgräberstraße in Reichmannsdorf abgestellt war. Die Täter schlugen die hintere Scheibe auf der Fahrerseite ein und öffneten anschließend die Tür. Folgende Gegenstände ließen sie mitgehen: zwei Kettensägen der Marke "Stihl", zwei Nagler "PASLATE", einen Akkuschrauber mit Koffer der Marke "Würth". Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

