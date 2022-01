Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl zweier hochwertiger PKW

Rudolstadt (ots)

Rudolstadt Gleich zwei Autos wurden am Mittwoch in Rudolstadt als gestohlen gemeldet, ein BMW xDrive 30d mit dem amtl. Kennzeichen RU-RL 9000 im Wert von ca. 45.000 Euro, der vor einem Wohnhaus in der Gutenbergstraße geparkt war sowie ein Audi S8 Quattro mit dem Kennzeichen: SLF-Z 8000 mit einem Zeitwert von etwa 60.000 Euro in der Straße "An den Pappeln". In beiden Fällen wird vermutet, dass die Diebe das Sendesignal des Zündschlüssels überbrückten und so die Fahrzeuge öffneten, um dann von den Grundstücken davonzufahren. Der Tatzeitrum kann jeweils auf Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag eingegrenzt werden. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Fahrzeuge nimmt die Kriminalpolizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03672 417-1464 entgegen.

