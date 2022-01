Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Leutenberg (ots)

Am 10.01.2022 (Montag) gegen 07:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeug-Führer den linken Bereich der hinteren Stoßstange eines blauen VW, der in der Straße "Am Ilmbach" in Leutenberg geparkt war. Dessen Fahrer war nur kurz im Kindergarten, um sein Kind abzugeben. Während dieser Zeit ereignete sich der Unfall. Der Verursacher machte sich danach aus dem Staub, ohne sich um den Sachschaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

