LPI-SLF: Einbruch in leerstehendes Gebäude

Unbekannte drangen durch ein Fenster in den Keller des leerstehenden Altenheims in der Waldstraße in Föritztal ein und rissen zahlreiche Stromkabel aus Wänden und Decken. Der Sachschaden wird mit 3.000 Euro beziffert. Nach ersten Erkenntnissen ließen die Täter nichts mitgehen. Gemeldet wurde der Einbruch Dienstagmittag. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 785-0 zu melden.

