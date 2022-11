Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkenhördt Heckscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Birkenhördt (ots)

In der Nacht vom 31.10.22 auf den 01.11.22, wurde in der Schwarzerdstraße an einem Pkw Dacia Duster die Heckscheibe eingeschlagen und ein Sachschaden in Höhe von 500.- Euro angerichtet. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

