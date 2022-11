Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Ohne Führerschein erwischt

Herxheim (ots)

Am 31.10.2022, 14:45 Uhr, wurde in der Lehrgasse in Herxheim ein Fahrer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Einen Führerschein konnte der 33-Jährige nicht vorweisen. Zu allem Überfluss waren an dem Kleinkraftrad Versicherungskennzeichen angebracht, die nicht auf dieses ausgegeben waren. Auf den 33-Jährigen werden nun Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zukommen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

