Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Kabeldiebstahl

Landau (ots)

Zwischen dem 27.10.2022 und dem 31.10.2022 kam es zu insgesamt zwei Kabeldiebstählen auf einer Baustelle in der Paul-von-Denis-Straße in Landau. Die Schadenshöhe beträgt circa 1200 Euro. Die Kabel wurden augenscheinlich mittels Bolzenschneider zunächst durchtrennt und im Anschluss entwendet. Zeugenhinweise werden durch die Polizeiinspektion Landau entweder telefonisch 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

