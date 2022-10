Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand eines Mähdreschers

Am 31.10.2022 um 13:35 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand alarmiert. Ein Mähdrescher hatte gerade Mäharbeiten in der Nähe von Sophiental begonnen, als aus dem Motorraum starke Rauchentwicklung bemerkt wurde. Die alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. So gelang es den etwa 750.000 Euro teuren Mähdrescher vor einem Totalschaden zu bewahren. Dennoch entstand durch den Brand ein Schaden von etwa 40.000 Euro.

