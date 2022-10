LPI-SHL: Berauschter Fahrzeugführer

Seidingstadt (ots) - Am 29.10.2022 kam es um 04:20 Uhr auf der L1134 zwischen Seidingstadt und Völkershausen zu einem Verkehrsunfall. Eine 22 jährige PKW-Fahrerin verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Straßengraben. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 22 Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

mehr