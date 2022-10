LPI-SHL: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hildburghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Fahrzeuge in der Straße "Am Poststück" in Hildburghausen. Ein Fahrzeug erlitt Schaden in Form von Dellen auf der Motorhaube. Von einem weiteren Fahrzeug wurde der Spiegel abgeschlagen. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 1.200 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Hildburghausen Telefon: 03685 ...

