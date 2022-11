Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Getreten und geschlagen

Landau (ots)

Am 01.11.2022 befanden sich gegen 01:40 Uhr die beiden 15 - und 24-jährigen Geschädigten in der Marktstraße in Landau auf dem Heimweg. Hierbei wurden sie von zwei männlichen Personen provoziert und körperlich angegangen. Der 24-jährige Geschädigte wurde zu Boden gerissen und getreten. Hierbei verlor er mehrere Zähne und erlitt eine Jochbeinprellung. Im Anschluss wurde auch die 15-Jährige zu Boden gerissen und erlitt durch Tritte eine Jochbein- sowie Nasenprellung. Die beiden männlichen Personen konnten zunächst flüchten. Ein Tatverdacht richtet sich aufgrund durchgeführter Ermittlungen gegen einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen aus dem Stadtgebiet in Landau. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugenhinweise werden durch die Polizeiinspektion Landau entweder telefonisch 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

