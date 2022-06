Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unbekannter Täter überfällt zwei Männer - Zeugen und Geschädigter gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Ein unbekannter Täter überfiel am frühen Dienstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt kurz nacheinander zwei Männer. Der Unbekannte geriet gegen 1.30 Uhr zunächst vor einem Restaurant am Luisenring mit einer Dreiergruppe in Disput. Die Personen flüchteten sich daraufhin in ein gegenüberliegendes Restaurant und beobachteten, wie der Mann seinen Weg in Richtung Quadrate fortsetzte. Nach Verlassen des Lokals sahen sie, wie dieser einen Mann im Schwitzkasten hielt, ihm das Bargeld abnahm und anschließend in die Straße zwischen den Quadraten G und H rannte. Im Quadrat G 5 stieß der Täter schließlich auf einen 63-jährigen Gaststättenbetreiber, den er um ein Feuerzeug bat und ihn anschließend niederschlug. Er nahm dessen Bargeld an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 63-Jährige hatte durch den Schlag eine blutende Platzwunde am Kopf erlitten.

Zeugen, die die beiden Taten beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, sowie der Geschädigte der ersten Tat werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

