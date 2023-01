Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230102-3: Seniorin geschlagen und beraubt - Zeugensuche

Hürth (ots)

Rentnerin stürzt durch Schlag auf den Rücken zu Boden

Nach einem Raubüberfall hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis die Ermittlungen nach drei Tätern aufgenommen. Sie sollen am Mittwochnachmittag (28. Dezember) eine Rentnerin (85) in Hürth-Berrenrath geschlagen und beraubt haben. Mit ihrer Beute sollen die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Nach Aussage der 85-Jährigen soll es sich um junge Erwachsene handeln. Darunter habe sich eine Frau befunden.

Nach ersten Ermittlungen war die Geschädigte gegen 15.30 Uhr auf der Bruchstraße unterwegs. In Höhe der Brüggener Straße habe sie einen Schlag auf den Rücken gespürt und dadurch das Gleichgewicht verloren. Nachdem sie zu Boden gestürzt sei, sollen die Unbekannten der Dame zwei Einkaufsbeutel und eine Handtasche geraubt haben.

Hinzugerufene Polizisten kümmerten sich um die Seniorin und nahmen eine Anzeige auf. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 suchen dringend Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

