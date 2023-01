Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230102-2: Zwei Wohnungseinbrecher am Tatort festgenommen

Hürth (ots)

Aufmerksamer Zeuge alarmiert die Polizei

Polizisten haben am Samstagabend (31. Dezember) in Hürth zwei Männer (30, 33) nach einem Wohnungseinbruch vorläufig festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge (58) beobachtete die Verdächtigen im Haus seines Nachbarn und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten die beiden Männer, als diese mit Beute, Brecheisen und einem Pfefferspray das Haus verließen. Der 33-jährige Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Gegen 20 Uhr habe der Zeuge in der Hans-Pauli-Straße Lichterschein im gegenüberliegenden Hause beobachtet. Im Wissen, dass sein Nachbar nicht zu Hause sein konnte, verständigte er die Polizei. Am Einsatzort umstellten die Polizisten das Gebäude und nahmen die zwei Männer fest, als sie das Einfamilienhaus verließen. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten Bargeld und Schmuck aus dem Haus. Der 69-jährige Geschädigte erschien kurze Zeit später am Tatort und bestätigte, dass die sichergestellten Schmuckstücke aus seinem Besitz stammen. Bei der Überprüfung eines in Tatortnähe geparkten verdächtigen Fahrzeuges stellt Polizisten fest, dass es auf einen der Tatverdächtigen zugelassen ist. Bei der anschließenden Durchsuchung des möglichen Tatfahrzeugs stellten sie weiteres Diebesgut sicher. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 ermitteln derzeit, ob die Männer für weitere Einbrüche verantwortlich sind. (hw)

