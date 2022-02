Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall nach misslungenem Wendemanöver

Neustrelitz (ots)

Am 25.02.2022 ereignete sich gegen 10:30 Uhr auf der Bundesstraße 96, nahe der Ortschaft Neustrelitz, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 85-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Bundesstraße 96 in Richtung Neubrandenburg. Als er bemerkte, dass er falsch von der Ortsumgehung abgefahren war, beabsichtigte er auf einem Waldweg zu drehen und in Richtung Neustrelitz zurückzufahren. Beim Auffahren auf die Bundesstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Fahrzeug, welches in Richtung Neubrandenburg fuhr.

In Folge des Unfalls wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Das Fahrzeug des 85-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 58-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Er gilt als leichtverletzt. Die weiteren Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell