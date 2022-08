Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg-Diersburg - Brand won Wohnhäusern

Hohberg (ots)

Am heutigen Dienstag kam es kurz vor 18 Uhr in der Talstraße zu einem Brandausbruch der sich auf mehrere Wohnanwesen ausbreitete. Die Bewohner der betroffenen Häuser konnten nach ersten Erkenntnissen evakuiert werden. Die Löscharbeiten sowie die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell an. /ag/ks

