Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Diebstahl nach Hilfsversuch

Warendorf (ots)

Vielleicht war er fingiert, vielleicht echt. Ein Streit zweier Unbekannter hat auf jeden Fall einen 36-jährigen Mann in Warendorf bewogen einzugreifen und zu helfen - am Ende wurden allerdings seine Sachen gestohlen.

Der Warendorfer war am Samstag (09.07.2022, 02.45 Uhr) zwischen den Emsbrücken in Warendorf unterwegs, als ihm zwei streitende Männer auffielen. Der 36-Jährige versuchte den Streit zu schlichten, als einer der beiden aufhörte und mit dem Fahrrad des Warendorfers wegfuhr. An dem Fahrrad hing der Rucksack des Mannes. Auch der zweite Unbekannte flüchtete. Auf Höhe einer Baustelle, schmiss der erste Täter das Fahrrad in ein Gebüsch und flüchtete mit dem zweiten Täter und dem Rucksack des 36-Jährigen in Richtung Querstraße.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: männlich, südeuropäischer Phänotyp und schwarze Bekleidung.

Hinweise bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell