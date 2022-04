POL-HS: Motorrad von Firmengelände entwendet

Geilenkirchen (ots) - Ein E-Scooter wurde in der Zeit zwischen Samstag, 16. April, und Mittwoch, 20. April, zur Beute unbekannter Täter. Diese entwendeten den Scooter aus dem Verkaufsraum einer Firma an der Landstraße. Einen weiteren E-Scooter entwendeten unbekannte Täter am Mittwoch, 20. April, gegen 22.55 Uhr. Dieser stand zum Tatzeitpunkt neben dem Eingang einer Tankstelle an der Heinsberger Straße. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

mehr