POL-HS: Dieb lädt E-Bike in Pkw ein, Zeugen gesucht

Heinsberg-Dremmen / -Kempen (ots) - Zwischen Dienstag, 19. April, 15 Uhr und Mittwoch, 20. April, 8 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Dremmen Zutritt zu einem im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhaus an der Marienstraße. Im Inneren versuchten sie, eine Stahltür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Auch in Kempen kam es zu einem versuchten Einbruch in ein im Bau befindliches Haus. Hier wollten unbekannte Täter an der Brehmer Straße durch das Aufhebeln eines ...

mehr